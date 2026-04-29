В Пермском крае с семи утра действует режим «Беспилотная опасность»

РСЧС и Минтербез Пермского края объявили о введении режима «Беспилотная опасность». Режим оповещения населения действует с 07:00 29 апреля.
Все оперативные службы Пермского края оповещены и находятся в полной готовности. Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112». На время действия режима возможно ограничение мобильной связи.
Режим оповещения «Беспилотная опасность» сообщает о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты населения, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов из аэропортов: Казань, Бугульма, Нижнекамск, Оренбург, Уфа, Ижевск, Челябинск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.