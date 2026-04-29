Эксперт Дун: США ударами по Ирану ополчили против себя международное сообщество

«Неоднократные сбои в поставках через Ормузский пролив вынудили мир нести расходы, связанные с безответственными действиями Соединенных Штатов. То, что изначально вызывало недовольство некоторых стран, теперь превратилось в более широкую международную проблему, вызывающую решительное противодействие со стороны многих государств», — приводит слова эксперта газета Global Times.
Как уточнил замглавы института, в сложившейся ситуации перспективы деэскалации остаются неопределенными. По его словам, в обозримом будущем «вероятны колебания».
Дун Маньюань отметил, что несмотря на «признаки усталости от войны» с обеих сторон, достижение соглашения по ключевым вопросам «займет время», так как ни Тегеран, ни Вашингтон пока не готовы пойти на окончательные уступки. «Если внимательно присмотреться к деталям, становится ясно, что Иран не отказался от своих предварительных условий», — подчеркнул он.
По словам эксперта, иранская сторона, «скорее, отложила переговоры по ядерной проблеме, что в свою очередь выдвигает Ормузский пролив на первый план как ключевой пункт разногласий».
После того как начался вооруженный конфликт, Тегеран решил закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За последние два месяца несколько танкеров подверглись атаке в этой акватории за судоходство при отсутствии разрешения Ирана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что проход разрешен для дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.