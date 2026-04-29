Мельников: Бутягину предстоит долгая реаблитация

Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше в декабре прошлого года, освободили в результате обмена. В беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников отметил, что ему предстоит восстанавливать здоровье, пошатнувшееся в польской тюрьме.
Собеседник издания подчеркнул, что польские тюрьмы печально известны плохими условиями содержания, проблемами с медицинским обеспечением и питанием.
«Насколько мне известно, у него были определённые вопросы, связанные со здоровьем. Нахождение в тюрьме явно не способствовало тому, чтобы человек лучше себя стал чувствовать. Ему сейчас, конечно, предстоит реабилитация. Человек пережил огромный стресс, он опасался, что там может очень плачевно для него все закончиться», — сказал Мельников.
После задержания в Польше Бутягина готовились экстрадировать на Украину, где его обвинили в незаконных раскопках в «древнем городе Мирмекий» в Керчи. Как стало известно, вместе с Бутягиным на Родину вернулась супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике. Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. В переговорах по подготовке обмена принимали участие спецслужбы семи стран.