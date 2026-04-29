Боуз раскритиковал Зеленского после угроз в адрес Израиля

Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике Зеленского за угрозы ввести санкции в отношении Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов РФ.

Источник: Аргументы и факты

«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство вызвало посла Израиля в Киеве для вручения ноты протеста из-за судна с зерном, которое якобы было загружено в новых регионах Российской Федерации.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что подобные обвинения не имеют оснований.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не хотела бы «влезать» в ситуацию с претензиями Украины к Израилю, касающимися закупок зерна.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.