Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике Зеленского за угрозы ввести санкции в отношении Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов РФ.
«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство вызвало посла Израиля в Киеве для вручения ноты протеста из-за судна с зерном, которое якобы было загружено в новых регионах Российской Федерации.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что подобные обвинения не имеют оснований.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не хотела бы «влезать» в ситуацию с претензиями Украины к Израилю, касающимися закупок зерна.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.