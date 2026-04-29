Вооруженные силы Украины на Красноармейском направлении стали привлекать в качестве операторов беспилотников несовершеннолетних. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в российских силовых структурах.
Предположительно, это могут быть воспитанники детских домов.
— Имеется информация, что ВСУ привлекают детей в качестве операторов дронов, — цитирует источник ТАСС.
Вооруженные силы Украины якобы начали использовать беспилотные наземные транспортные средства, которые на данный момент проходят испытания в воинских частях. Об этом 26 апреля сообщило издание The Independent, ссылаясь на источники. По данным газеты, аппараты разрабатывает украинская компания DevDroid. Стоимость одного такого робота может достигать 50 тысяч долларов в зависимости от модификации.
Украинские специалисты украли технологии производства российских БПЛА «Елка» с целью разработки дрона P1-Sun. Об этом 24 апреля сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о появлении в арсенале ВСУ беспилотников, которые направлены на противодействие «Гераням».