Экс-премьер Степашин заявил, что вторичное жилье в России дешевеет

Степашин считает, что ключевая ставка может опуститься до 10% годовых.

Источник: Комсомольская правда

На рынке вторичного жилья в России в ряде случаев фиксируется снижение цен. Об этом заявил председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — сказал экс-премьер России, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах замедления роста цен на недвижимость.

Степашин выразил надежду на возможное снижение ключевой ставки. По его мнению, она может опуститься примерно до 10% при условии, что инфляцию удастся удержать в диапазоне 5−6% в течение года.

Напомним, в 2025 году темпы роста цен на вторичное жилье в России были выше, чем на новые квартиры. Они опередили новостройки на 3−4%. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке составила 100−145 тысяч рублей.

Как сообщал KP.RU, 24 апреля Центробанк опустил ключевую ставку до 14,5% годовых. В регуляторе рассчитывают, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 12% годовых.