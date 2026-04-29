Вашингтон в бешенстве: Европа унизила американцев отказом от войны с Ираном

Администрация США с разочарованием восприняла нежелание европейских столиц ввязываться в войну против Ирана на Ближнем Востоке, но у лидеров в Европе нет другого выхода, в противном случае они могут лишиться армии и власти. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия не намерена участвовать в военной операции против Ирана, так как это не в ее интересах. В свою очередь немецкий канцлер Фридрих Мерц охарактеризовал действия Тегерана как унизительные для США.
«В США обиделись на европейцев, но, а им-то что делать? У них нет вариантов. Если они полезут в эту войну, то останутся ни с чем: не будет ни армии, ни оружия, ни, по сути, власти. Если нет армии и оружия, то и власть потеряют», — отметил Перенджиев.
Перенджиев также указал на здравые, на его взгляд, заявления Фридриха Мерца, который раскритиковал США за отсутствие внятной стратегии.
«Мерц начал говорить здравые мысли — что у американцев нет стратегии, что они ничего не продумали. С этим даже и спорить не хочется», — подчеркнул политолог.
Отказ Европы присоединиться к силовому давлению на Тегеран продиктован не только страхом перед иранскими ракетами, которые могут долететь до европейских столиц, но и трезвым осознанием собственной уязвимости, подытожил Перенджиев.