Вашингтон в бешенстве: Европа унизила американцев отказом от войны с Ираном

В Европе отказались поддержать США в войне с Ираном. Политолог Перенджиев сказал, чем может обернуться участие Германии, Британии и других стран в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США с разочарованием восприняла нежелание европейских столиц ввязываться в войну против Ирана на Ближнем Востоке, но у лидеров в Европе нет другого выхода, в противном случае они могут лишиться армии и власти. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия не намерена участвовать в военной операции против Ирана, так как это не в ее интересах. В свою очередь немецкий канцлер Фридрих Мерц охарактеризовал действия Тегерана как унизительные для США.

«В США обиделись на европейцев, но, а им-то что делать? У них нет вариантов. Если они полезут в эту войну, то останутся ни с чем: не будет ни армии, ни оружия, ни, по сути, власти. Если нет армии и оружия, то и власть потеряют», — отметил Перенджиев.

Перенджиев также указал на здравые, на его взгляд, заявления Фридриха Мерца, который раскритиковал США за отсутствие внятной стратегии.

«Мерц начал говорить здравые мысли — что у американцев нет стратегии, что они ничего не продумали. С этим даже и спорить не хочется», — подчеркнул политолог.

Отказ Европы присоединиться к силовому давлению на Тегеран продиктован не только страхом перед иранскими ракетами, которые могут долететь до европейских столиц, но и трезвым осознанием собственной уязвимости, подытожил Перенджиев.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше