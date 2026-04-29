«Сибирские термы» приглашают на майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии главного весеннего сезона отдыха термальный комплекс «Сибирские термы» объявляет о старте майских праздников.
1 и 2 мая гостей ждёт уникальная возможность восстановить силы и провести время с близкими в атмосфере уюта и релакса.
Для посетителей подготовлена насыщенная программа, объединяющая традиции оздоровления и современные развлечения.
В программе праздничных выходных:
Открытые бассейны с подогревом, включая уникальный бассейн с морской водой.
Тематические парения в банном комплексе.
Творческие мастер-классы: изготовление натурального скраба и декоративных свечей.
Развлечения для детей: работа профессиональных аниматоров.
Гастрономический отдых: зоны с сезонным меню и блюдами сибирской кухни.
Праздничный розыгрыш призов.
Чайная церемония с дегустацией элитных сортов чая.
«Майские праздники — идеальное время, чтобы отвлечься от городской суеты и посвятить время себе и своим близким. Мы создали все условия для того, чтобы гости “Сибирских терм” могли не просто отдохнуть, а по-настоящему перезагрузиться. Наша команда подготовила яркую программу, которая подарит заряд бодрости и отличного настроения», — отмечает исполнительный директор Иван Титов.
