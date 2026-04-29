Сезонные рейды по дачникам начинает МЧС Приморья

Чтобы избежать пожаров на участках, которые при неблагоприятных условиях могут распространиться на соседние территории, нужно вовремя выкашивать сухую траву и убирать легковоспламеняющийся мусор, демонтировать неиспользуемые постройки, открытый огонь разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек, а мангалы и другие ёмкости для разведения огня — не ближе пяти метров. Если скорость ветра превышает 10 м/с, то огонь запрещено разводить даже в ёмкостях.