Сезонные рейды по дачникам начинает МЧС Приморья

Спасателей сопровождали волонтёры и представители городской администрации. Участки проинспектировали, а их владельцам раздали памятки и рассказали, какие категории населения могут установить пожарные извещатели в льготном порядке — семьи с детьми, проживающие в деревянных домах, и участники специальной военной операции. Остальные могут купить прибор в специализированном магазине (стоимость — от 350 рублей),
Чтобы избежать пожаров на участках, которые при неблагоприятных условиях могут распространиться на соседние территории, нужно вовремя выкашивать сухую траву и убирать легковоспламеняющийся мусор, демонтировать неиспользуемые постройки, открытый огонь разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек, а мангалы и другие ёмкости для разведения огня — не ближе пяти метров. Если скорость ветра превышает 10 м/с, то огонь запрещено разводить даже в ёмкостях.
За нарушение противопожарных норм на приусадебном участке, в саду или на даче предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.
Такие же мероприятия прошли в посёлке Барановский Надеждинского района. Специалисты проинструктировали 50 человек.
Во вторник, 28 апреля на территории Приморского края был зафиксирован 71 пожар, в том числе из-за неконтролируемых палов сухой растительности. На тушение горящего сухостоя пожарные выезжали в Находке, Уссурийске с пригородами, Спасске-Дальнем, Арсеньеве и пригородах Артёма. Пожарные подразделения МинГОЧС на тушение палов за сутки привлекались 46 раз.