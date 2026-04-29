Дмитриев призвал одну европейскую страну к покаянию ради российского авиатоплива

Властям Швеции в условиях потенциального дефицита авиакеросина стоит обратиться за топливом к России. С таким советом в соцсети «Х» выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал политик.
Накануне министр энергетики Швеции Эбба Буш на пресс-конференции предупредила о возможном дефиците авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке. В худшем случае Швеция может столкнуться с нормированием расхода авиатоплива, но дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, как рынок сможет адаптироваться к новым условиям.
Пару дней назад Кирилл Дмитриев также посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску запастись авиатопливом для будущего визита в Россию на фоне нехватки у стран ЕС энергоресурсов.
Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев оценил ситуацию с энергоресурсами в Европе. По словам спецпредставителя президента РФ, сейчас регион испытывает крупнейший за все время кризис и вскоре будет готов «с гордостью» встать в конец очереди за российскими энергоресурсами.
Вместе с тем глава агентства Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о критической ситуации с авиатопливом в Европе. По данным МЭА, запасов керосина в европейских странах хватит примерно на шесть недель. Бироль назвал это самым серьезным энергетическим кризисом в истории.
При этом уже в первых числах апреля стоимость авиатоплива в странах Европы достигла рекордной отметки в 1,9 тысячи долларов за тонну. Больше всего от повышения цен пострадала Великобритания. В воздушных гаванях страны, включая аэропорт Хитроу в Лондоне, начинают отменять рейсы из-за подорожания стоимости авиационного керосина. Со сложностями в ближайшее время также могут столкнуться аэропорты Франции.
В этих условиях в Минэнерго России сообщили, что страна в полном объеме обеспечивает внутренний спрос на авиационное топливо, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается. В ведомстве отметили, что текущие производственные мощности и накопленные запасы позволяют стабильно покрывать возрастающие потребности авиакомпаний.