Дмитриев призвал одну европейскую страну к покаянию ради российского авиатоплива

При этом уже в первых числах апреля стоимость авиатоплива в странах Европы достигла рекордной отметки в 1,9 тысячи долларов за тонну. Больше всего от повышения цен пострадала Великобритания. В воздушных гаванях страны, включая аэропорт Хитроу в Лондоне, начинают отменять рейсы из-за подорожания стоимости авиационного керосина. Со сложностями в ближайшее время также могут столкнуться аэропорты Франции.