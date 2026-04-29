В Норильске назвали победителей VI конкурса «Новые имена»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске подвели итоги шестого конкурса Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.
В этом году в конкурсе приняли участие 18 музыкантов и 17 учащихся художественных школ. Программа объединила два концерта, мастер-классы и отборочные испытания.
Открыл программу концерт-знакомство. На сцене Норильской детской школы искусств вместе выступили приглашенные эксперты и преподаватели городских учреждений культуры.
«Мы всегда ценим идею музыкального сотворчества. Когда эксперты и наши преподаватели выходят на одну сцену, это задает высокий уровень и объединяет всех под общим творческим девизом — “Таланты на одной сцене”», — отметила Елена Андреева, директор Норильской детской школы искусств.
На следующий день началась интенсивная работа: дети занимались с экспертами и демонстрировали свои навыки. Музыканты исполняли по три произведения и участвовали в мастер-классах, совершенствуя свою игру на скрипке, трубе и фортепиано.
Параллельно в художественной школе участники сначала показывали портфолио работ, а затем демонстрировали свое мастерство в рамках занятия с экспертом.
Старший преподаватель кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных Святослав Липс отметил: «На мастер-классах ребята исполняют произведения, а я стараюсь дать им новый импульс: уделить внимание образности, деталям, которые могли быть упущены, помочь выстроить художественный образ и посыл произведения. В Норильске я уже в третий раз. Каждую нашу встречу я чувствую очень хорошую отдачу».
Преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Варвара Лотова добавляет, что «интересно наблюдать, как кто-то находит острое, неожиданное решение в процессе — именно это и выделяет будущего стипендиата».
Несмотря на насыщенную и непростую программу, юные дарования подошли к событию с особым трепетом, приложили к участию максимум усилий, и это было заметно.
«Я всегда говорю, что самые теплые сердца живут в самых холодных точках. Здесь это чувствуется сразу — и в приеме, и в том, насколько заинтересованы и вовлечены дети и преподаватели. Иногда даже больше, чем в центральных регионах», — прокомментировала Олеся Тимошенко, директор творческой школы «Новые имена».
По итогам отбора стипендиатами фонда «Новые имена» в этом году стали четыре участника — три музыканта и один художник:
— Вадим Шершень — Кайерканская детская школа искусств, тромбон;
— Николай Сафонов — Норильская детская школа искусств, виолончель;
— Василий Горяев — Талнахская детская школа искусств, балалайка;
— Евгения Дегтярева — Талнахская детская школа искусств, ИЗО.
Евгения Дегтярева занимается на художественном отделении четвертый год, а в конкурсе участвует в третий раз. Она впервые стала стипендиатом.
«Я не ожидала, но очень рада. Это большое для меня достижение, ведь пройден долгий путь — очень много времени, труда, сил было затрачено. Я хочу дальше учиться и стать профессионалом своего дела. Пока думаю о поступлении на художника-педагога», — поделилась первыми впечатлениями Евгения Дегтярева.
Для других трех стипендиатов это уже не первая победа.
«У нас есть ребята, которые становятся стипендиатами не в первый раз. Это говорит о том, что они растут, работают над собой и подтверждают свой высокий уровень. Важно отметить, что участие в проекте влияет не только на детей, ведь преподаватели тоже стремятся повышать свой уровень, смотря на профессионалов из других городов», — подчеркивает заместитель директора по социокультурным и образовательным проектам АРН Алёна Смирнова.
Традиционно победители конкурса поедут в Суздаль — в творческую школу «Новые имена». Там участники проходят индивидуальные занятия с ведущими педагогами страны, работают в ансамблях и группах, находят друзей и получают новый опыт. По словам организаторов, такие поездки дают детям сильный импульс к дальнейшему развитию и помогают определить профессиональные ориентиры. Конкурс играет важную роль и в развитии культурной среды Норильска.
Как отметила заместитель Главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева: «Для нас очень важно, что наши дети имеют возможность работать с выдающимися музыкантами и художниками, выходить на сцену, расти и получать поддержку. Мы уверены, что наши “новые имена” будут известны далеко за пределами Норильска».
Завершился конкурс в Норильске концертом, в котором впервые участвовали стипендиаты прошлых лет и преподаватели учреждений культуры Норильска, подтвердив преемственность мастерства и высокий творческий потенциал молодых талантов города.
Напомним, проект организован Благотворительным фондом «Новые имена» имени Иветты Вороновой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с Агентством развития Норильска (АРН) при поддержке Управления по делам культуры и искусства Администрации города, компании «Норникель».