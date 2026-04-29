«Россети Сибирь» приглашают журналистов принять участие в конкурсе «Сибирь. ПРО»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском федеральном округе стартовал XXI Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь. ПРО».
Проект реализуется с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО. На протяжении многих лет одним из генеральных партнеров проекта выступает компания «Россети Сибирь». Энергетики ежегодно учреждают свою номинацию и проводят пресс-тур для победителей конкурса.
Накануне полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев объявил старт конкурса. В этом году прием конкурсных работ проводится с 28 апреля по 31 июля 2026 года.
Центральная тема конкурса — «Большая Сибирь. Объединение ради процветания». Участникам предлагается направлять на суд жюри материалы, демонстрирующие, как сплоченность, общие ценности и взаимопомощь помогают развивать экономику, социальную сферу и инфраструктуру сибирских регионов, укреплять дружбу и взаимопонимание между народами. Тематика выбрана не случайно, ведь именно 2026 год объявлен главой государства Годом единства народов России.
Всего в этом году объявлено 16 номинаций, 3 специальные премии и 1 специальный приз. Оргкомитетом конкурса в этом году введен региональный отбор: наряду с основными номинациями каждый субъект Федерации округа выберет лучшего журналиста своей территории на основании представленных на конкурс заявок. Кроме того, на церемонию награждения впервые будут приглашены главы всех сибирских регионов, они смогут лично поздравить победителей и вручить им награды. А для блогеров впервые в рамках конкурса учреждена специальная премия «БлогПРО».
«В этом году “Россети Сибирь” по традиции поддерживает конкурс журналистского мастерства “Сибирь. ПРО”. Мы приглашаем региональных журналистов принять участие в этом конкурсе. Можно не только побороться за престижную главную премию полномочного представителя Президента РФ, но и получить специальные призы. К участию принимаются материалы СМИ и спецпроекты, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года. Мы обязательно отметим лучшие работы в номинации “ПРОфессия энергетик”, — рассказали в “Россети Сибирь”.
Результаты конкурса будут подведены в сентябре. Все подробности — на сайте sibirpro.ru