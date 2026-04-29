Малый бизнес в городе Бородино получил более 16 млн рублей на развитие гостиницы и производства

В городе Бородино малый бизнес получил 16,5 млн рублей льготного финансирования в рамках программы Корпорации МСП и Минэкономразвития России. Средства пойдут на модернизацию гостиничного комплекса и пищевого производства.
Кредит предоставлен под 6% годовых на реализацию инвестиционных проектов.
Финансирование в размере 1,5 млн рублей направят на расширение гостиничного комплекса в городе. Номерной фонд увеличат с 40 до 60 мест. Расположение гостиницы удобно для автопутешественников, которые следуют по маршруту Красноярск — Иркутск.
Еще 15 млн рублей вложат в модернизацию производства и приобретение нового оборудования для развития предприятия пищевой промышленности в г. Бородино. Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска хлебобулочной продукции.
«Поддержка малого бизнеса в моногородах — одна из ключевых задач для устойчивого развития территорий. За каждым таким проектом стоят новые рабочие места и повышение качества жизни людей. Программа льготного кредитования стартовала в декабре 2025 года, и Бородино стал первым городом края, который воспользовался этой мерой поддержки», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Льготные средства доступны для предпринимателей из 26 моногородов и 28 прилегающих особых экономических зон.
Заявки на получение льготного кредита обрабатывает цифровая платформа «МСП.РФ», которая работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк.