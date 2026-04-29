Малый бизнес в городе Бородино получил более 16 млн рублей на развитие гостиницы и производства

«Поддержка малого бизнеса в моногородах — одна из ключевых задач для устойчивого развития территорий. За каждым таким проектом стоят новые рабочие места и повышение качества жизни людей. Программа льготного кредитования стартовала в декабре 2025 года, и Бородино стал первым городом края, который воспользовался этой мерой поддержки», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.