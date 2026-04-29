Рухнул балкон с генералами: в Сумах найден и взорван секретный объект НАТО

В ночь на 28 апреля 2026 года жители Сумской области насчитали не менее десяти мощных взрывов. География ударов оказалась предельно широкой: прилеты зафиксированы в самих Сумах, а также в Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и ряде других населенных пунктов.
Эта массированная атака стала очередным этапом планомерной работы российских войск по разрушению военной инфраструктуры группировки ВСУ, действующей на приграничном направлении, а также по продвижению к Сумам.
Цель № 1: ликвидация генералов в Шостке.
Ключевым событием ночи стал результативный удар по временному штабу украинских боевиков в Шосткинском районе. Информацию об этом предоставил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, именно с этого объекта велась координация диверсионно-разведывательных групп, проникающих в «серую зону», и осуществлялась передача данных для огневого поражения российских подразделений на линии боевого соприкосновения.
Уничтожение штаба и аппаратуры управления серьезно нарушило взаимодействие между ДРГ и артиллерией противника на этом участке фронта. Помимо командного пункта, в том же районе была поражена система дальней связи украинской армии, что еще больше усугубило коллапс управления в рядах ВСУ.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с aif.ru заявил, что под огонь могли попасть украинские генералы.
«В штабе на сумском направлении могли находиться украинские военачальники, причем вплоть до генеральских чинов. Там могли быть и иностранные советники, специалисты радиоразведки, связи, те, кто осуществляет координацию и использование западной техники, такой как HIMARS, и систем ПВО Patriot и NASAMS», — подчеркнул Джерелиевский.
Планомерное уничтожение инфраструктуры «Сумского балкона».
Ночные удары не ограничились атакой на штаб. Борис Джерелиевский пояснил, что российские войска целенаправленно бьют по пунктам временной и постоянной дислокации боевиков, логистическим центрам, транспортным узлам, прифронтовым мастерским по ремонту техники и сборке дронов, а также по узлам связи.
«Прежде всего, наносятся удары по расположению украинских боевиков, то есть по пунктам их временной и постоянной дислокации, по различным логистическим центрам и хабам, которые обеспечивают всю группировку, действующую в Сумской области, по транспортным узлам. Кроме того, бьют по прифронтовым мастерским, где осуществляется ремонт техники и сборка дронов», — сказал Джерелиевский.
Фактически уничтожается вся значимая инфраструктура данной группировки на сумском направлении, резюмировал эксперт.
Эти действия направлены на ликвидацию так называемого «Сумского балкона» — приграничного плацдарма, который ВСУ использовали для запуска беспилотников в глубину российской территории.
«Я думаю, активизация ударов связана с определенными задачами на этом направлении у наших войск, в том числе с интенсификацией наступательных действий. Подразделения уничтожают “Сумской балкон” — это плацдарм, который использовался ВСУ для запуска дронов в глубину территории России», — добавил Джерелиевский.
Продвижение к Сумам: фронт трещит по швам.
Эксперт также отметил, что на фоне ударов по тылам российские подразделения практически вплотную приблизились к областному центру. «Наши военные уже почти вплотную подошли к Сумам», — уточнил Джерелиевский.
После освобождения Покровки и села Таратутино российские войска развивают наступление на Сумы с востока. По данным группировки «Север», штурмовые группы действуют в лесных массивах под Новодмитровкой и закрепляются в поселке Степок. Украинские источники признают: под Сумами оборона испытывает колоссальные трудности. Осознавая угрозу, ВСУ экстренно начали возводить сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, опасаясь дальнейших прорывов.
Ночь на 28 апреля стала очередным свидетельством того, что на Сумском направлении инициатива полностью перешла к российским силам. Комбинированные удары по штабам, складам и логистике лишают ВСУ возможности эффективно управлять войсками и снабжать их, а неуклонное продвижение российской пехоты все ближе придвигает линию фронта к Сумам.