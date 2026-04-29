Под Красноярском мужчина убил женщину после предложения расстаться и сдался полиции (видео)

31-летний житель Красноярска подозревается в убийстве 32-летней женщины.
По версии следствия, злоумышленник и жертва встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля 2026 год мужчина приехал к ней в дом по улице Воскресенская ТСН «Емельяновская горка» для разговора о перспективе их дальнейших отношений.
«В ходе беседы женщина заявила о намерении расстаться, что вызвало у мужчины агрессию. Он сдавил ей шею руками, затем взял нож и нанес несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте. Мужчина скрылся, а затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем», — рассказали в СК.
Суд заключил злоумышленника под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Добавим, в соцсетях и СМИ сообщается, что убитая женщина возглавляла офис компании, специализирующейся на помощи бизнесу. По данным ее коллег, 26 апреля они вернулись из командировки, после чего она поехала домой, где ее и поджидал мужчина, который якобы ее преследовал и проник в жилище во время ее отсутствия.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.