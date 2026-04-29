МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян планируют провести майские праздники на даче, остаться в городе намерены 39% респондентов. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса доставки «Купер» и медиахолдинга Rambler&Co, с которым ознакомился ТАСС.
«Более половины россиян (61%) проведут длинные майские выходные за городом. В основном они планируют отправиться на собственную дачу (51%), 8% поедут к родственникам или друзьям, а 2% арендуют загородный дом на сезон. Остаться в городе на праздники планируют 39% опрошенных», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, для трети респондентов дача — это, прежде всего, отдых и перезагрузка от города (33%), для 21% — приятная обязанность, возможность заботиться об участке. Еще 16% нравится выращивать собственный урожай в огороде, 14% ценят тишину и возможность побыть в одиночестве, а для 10% это повод собрать близких вместе. Еще 6% обычно отправляются на дачу, чтобы помочь родителям или другим членам семьи.
Что касается рассады, то здесь лидируют овощи и зелень: дачники планируют высадить помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, а также укроп, петрушку, базилик и салат (36%). Также популярны ягоды — клубника, малина, смородина (17%), цветы с декоративными растениями (17%), плодовые деревья (16%), корнеплоды и луковичные (14%).
«Не обойдутся майские праздники и без шашлыка. Чаще всего для его приготовления выбирают свинину — она лидирует среди всех видов мяса. В топ также входят курица и другие виды птицы, а говядина замыкает список популярных вариантов. Средний чек по России на покупку мяса на “Купере” составляет 942 ₽», — отмечается в исследовании.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 апреля 2026 года, в нем участвовали 2 098 интернет-пользователей, среди которых 51% мужчин и 49% женщин.