«Череда побегов»: на Западе сообщили об ослаблении власти Зеленского

Spectator: бегство депутатов Рады с Украины серьезно ослабит власть Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Бегство депутатов Верховной рады может серьезно ослабить позиции киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом пишет журнал The Spectator.

Издание уточняет, что один из парламентариев недавно покинул Украину и уехал в Канаду.

«Череда побегов означает, что вскоре он может потерять все свое [парламентское] большинство Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию», — говорится в материале.

Газета указывает, что на фоне внутренних трудностей в украинской политике все чаще звучат призывы к возобновлению переговорного процесса с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта. По ее словам, сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия Москве. Россия по-прежнему выступает за дипломатический путь урегулирования.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше