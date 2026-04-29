Бегство депутатов Верховной рады может серьезно ослабить позиции киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом пишет журнал The Spectator.
Издание уточняет, что один из парламентариев недавно покинул Украину и уехал в Канаду.
«Череда побегов означает, что вскоре он может потерять все свое [парламентское] большинство Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию», — говорится в материале.
Газета указывает, что на фоне внутренних трудностей в украинской политике все чаще звучат призывы к возобновлению переговорного процесса с Россией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта. По ее словам, сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия Москве. Россия по-прежнему выступает за дипломатический путь урегулирования.