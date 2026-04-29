В Новосибирской области из-за паводка закрыли шесть участков дорог

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта временно прекращено на шести участках автомобильных дорог в Новосибирской области из-за подтопления талыми водами. Ограничения введены до полного устранения последствий паводка, сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) региона.
«В связи с активным таянием снега и прохождением паводковых вод на территориях четырех районов Новосибирской области ограничено движение транспорта по дорогам. По данным диспетчерской службы ТУАД, три случая подтопления остаются в работе в Чулымском районе, по одному — в Доволенском, Купинском и Болотнинском районах», — говорится в сообщении.
В Чулымском районе перекрыты участки трасс К-36, Н-3218 и К-30. Также движение закрыто по дороге Н-0226 в Купинском районе, на участке Н-0618 в Доволенском районе и на подъезде к поселку Сибиряк по трассе Н-0404 в Болотнинском районе. Проезд всех видов транспорта на этих направлениях запрещен до особого распоряжения, уточнили в территориальном управлении.
В конце прошлой недели в регионе уже вводились ограничения из-за паводка. Тогда движение полностью закрыли на участке трассы, ведущей к Чулыму, из-за массового перелива талых вод. В тот же день проезд запретили в Доволенском районе на дороге Ярки — Кротово, где были зафиксированы два перелива глубиной до 50 см с частичным разрушением дорожного покрытия и водопропускного сооружения.