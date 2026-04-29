В Красноярском крае выявили недостоверное декларирование почти 38 тыс. тонн зерна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили факты недостоверного декларирования 37,8 тыс. тонн зерна урожая 2025 года.
Нарушения установлены в период с 20 по 23 апреля при мониторинге восьми сельхозтоваропроизводителей. Проверка проводилась с использованием данных федеральных информационных систем ФГИС «Зерно», Росаккредитации и ППА «Сатурн».
Всего выявлено 26 деклараций о соответствии, оформленных с нарушениями. В числе причин — отсутствие испытаний на остаточное содержание пестицидов, непроведение проверок по показателям безопасности, отсутствие сведений о применении средств защиты растений, а также недостоверные данные о партиях продукции.
Декларации признаны недействительными, что исключает их использование при реализации зерна. Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения и рекомендовано провести необходимые лабораторные испытания.
С начала 2026 года в регионе проверено 685 деклараций на зерно. Из них 224 декларации на 285 тыс. тонн продукции признаны недействительными из-за нарушений.