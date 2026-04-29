Ямочный ремонт дорог Комсомольска-на-Амуре затронет два городских округа

Сотрудники подрядных организаций приступили к реализации плана по ямочному ремонту дорог в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», до конца июня специалисты должны залатать проезжую часть на 29 улицах в Ленинском и Центральном округах Города юности. Накануне рабочие вышли ремонтировать проспект Победы на участке от переулка Дворцового до улицы Советской.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, в Ленинском округе дорожники приведут в порядок 10 улиц: Водонасосную, Ленинградскую, Культурную, проспект Победы, Сусанина (от Лазо до Машинной), Советскую, Калинина, Городскую и Уральскую.
В Центральном округе Города юности ямочный ремонт затронет 19 магистралей, это улицы: Просвещения, Коммунистическая, пер. Ангарский, Аллея Труда (от пр. Октябрьского до Пионерской), Вагонная, Волочаевское шоссе, Вокзальная, Гаражная, Дикопольцева, Кирова в районе пересечения с Северным шоссе, Ленина, Магистральное шоссе, Красноармейская, Осоавиахима, Павловского, подъезд к мкр. Сортировочный, Северное шоссе, Станционная, Юбилейная и Шиханова.
— Глава города Дмитрий Заплутаев поставил задачу руководителям управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства муниципалитета, чтобы временной разрыв между вырезкой ям и их асфальтированием был максимально сокращен. С подрядчиков будут строже спрашивать за качество ремонта, — отметили в мэрии Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что ранее в Городе юности приступили к реконструкции городских дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В плане у подрядчиков восемь объектов. На их ремонт было выделено 303 миллиона рублей.