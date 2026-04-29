В Хабаровске задержали студента за кражу 600 тысяч из сейфа

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего студента московского вуза, который по указке мошенников вскрыл домашний сейф предпринимателя. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Пока он с семьёй находился в аквапарке, в его квартиру проник посторонний. Вернувшись, хозяин увидел взломанный сейф и разбросанные на полу инструменты. Ущерб составил около 600 тысяч рублей в рублях и валюте.
Оперативники установили, что преступлению предшествовала сложная схема. Телефонные мошенники обработали 21-летнюю дочь предпринимателя, студентку столичного вуза. Девушку убедили, что семье грозит уголовное преследование, и для «декларирования» денег ей нужно срочно прилететь в Хабаровск. Она оставила ключи от квартиры в условленном месте во дворе, не посвящая родных в происходящее.
Ключи забрал и взломал хранилище другой 21-летний студент из Москвы. Ему также позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками спецслужб, и под предлогом «спецзадания по обыску» заставили купить болгарку, молоток и лом. В мессенджере юноше даже прислали фальшивый документ о приёме на работу в спецслужбу. Следуя указаниям, он добрался до квартиры, вскрыл сейф, похитил деньги, обменял валюту и перевёл почти всю сумму неизвестным. Потратить разрешили лишь 80 тысяч рублей на обратную дорогу.
Подозреваемого, ранее не имевшего проблем с законом, задержали в гостинице. Возбуждено уголовное дело о краже, санкция статьи — до шести лет лишения свободы. Изъятый смартфон пойдёт в счёт ущерба. Фигурант взят под стражу.
