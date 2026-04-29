В Ростове выделили 3,5 миллиона на единовременные выплаты к 9 Мая

В Донской столице сегодня живут 37 участников Великой Отечественной войны, 365 тружеников тыла, 144 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 46 ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» сообщили в департаменте соцзащиты населения.
В этом году из городского бюджета выделено 3,5 млн рублей на единовременные выплаты в честь 9 Мая. Так, участники Великой Отечественной войны и военнослужащие последнего призыва получат по восемь тысяч рублей.
Награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» полагается по три тысячи рублей. Несовершеннолетние узники фашизма, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны и труженики тыла получат по две тысячи рублей.
