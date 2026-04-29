«Гиацинт-Б» ликвидировал опорные пункты и живую силу ВСУ под Харьковом

Российские военные ликвидировали опорные пункты, пункты дислокации и живую силу Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Север».
«Расчёты буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем при выполнении огневых задач ликвидировали опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.