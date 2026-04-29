Туроператоры Камчатки подготовили десятки маршрутов на майские выходные

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков маршрутов — в том числе экстремальных снегоходных — подготовили туроператоры Камчатки для отдыха гостей и жителей полуострова в майские праздники. Особенной популярностью у туристов в это время года пользуются морские прогулки, купание в термальных источниках и этнотуры, сообщил ТАСС министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.
«Несмотря на то, что предстоящие майские каникулы самые короткие за последние годы, Камчатка готова предложить насыщенную и разнообразную программу отдыха. Туроператоры региона подготовили несколько десятков маршрутов — от экстремальных приключений до расслабляющих путешествий среди дикой природы», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.
По его словам, одним из самых ярких впечатлений станет вертолетная экскурсия с облетом действующих вулканов Мутновский и Горелый. «С высоты открываются фантастические виды на кратеры, ледники и фумарольные поля. Маршрут включает посадку на Ходуткинских горячих источниках, где можно искупаться в природных термальных водах. Также доступны туры с посадкой в бухте Русской и морской прогулкой на моторной лодке вдоль побережья Тихого океана», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.
Особенной популярностью у туристов в это время года пользуются морские прогулки — сезон навигации морских судов в большинстве районов Камчатки уже открыт. Путешествия по океану позволяют увидеть скалы, птичьи базары, во время прогулок можно встретить морских животных, в том числе и краснокнижных — сивучей, нерп, косаток, а если повезет, то и китов.
Так как зима 2026 года на Камчатке выдалась особенно снежной, на полуострове в период майских праздников будут все еще доступны снегоходные маршруты к подножию вулканов. Любителям активного отдыха также предлагают катание на собачьих упряжках с погружением в быт коренных народов полуострова.
Традиционно доступным вариантом отдыха на Камчатке круглогодично остается купание в термальных источниках. Термальные воды полуострова богаты природными микроэлементами и минералами, благоприятно влияют на кожу и общее самочувствие. Добраться до популярных баз отдыха с термальными бассейнами из Петропавловска-Камчатского можно за 40 минут.
Камчатский край становится все более популярным у туристов, в 2025 году регион посетило более 400 тыс. туристов.
Регион ориентирован не только на российских, но и на зарубежных туристов. Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, власти Камчатки ожидают увеличение турпотока гостей из Китая в регион в ближайших турсезонах. Основным планом по укреплению двустороннего сотрудничества является налаживание прямого авиасообщения между Камчаткой и городами Китайской Народной Республики.