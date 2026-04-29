Туроператоры Камчатки подготовили десятки маршрутов на майские выходные

Особенной популярностью у туристов в это время года пользуются морские прогулки, купание в термальных источниках и этнотуры.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков маршрутов — в том числе экстремальных снегоходных — подготовили туроператоры Камчатки для отдыха гостей и жителей полуострова в майские праздники. Особенной популярностью у туристов в это время года пользуются морские прогулки, купание в термальных источниках и этнотуры, сообщил ТАСС министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

«Несмотря на то, что предстоящие майские каникулы самые короткие за последние годы, Камчатка готова предложить насыщенную и разнообразную программу отдыха. Туроператоры региона подготовили несколько десятков маршрутов — от экстремальных приключений до расслабляющих путешествий среди дикой природы», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

По его словам, одним из самых ярких впечатлений станет вертолетная экскурсия с облетом действующих вулканов Мутновский и Горелый. «С высоты открываются фантастические виды на кратеры, ледники и фумарольные поля. Маршрут включает посадку на Ходуткинских горячих источниках, где можно искупаться в природных термальных водах. Также доступны туры с посадкой в бухте Русской и морской прогулкой на моторной лодке вдоль побережья Тихого океана», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Особенной популярностью у туристов в это время года пользуются морские прогулки — сезон навигации морских судов в большинстве районов Камчатки уже открыт. Путешествия по океану позволяют увидеть скалы, птичьи базары, во время прогулок можно встретить морских животных, в том числе и краснокнижных — сивучей, нерп, косаток, а если повезет, то и китов.

Так как зима 2026 года на Камчатке выдалась особенно снежной, на полуострове в период майских праздников будут все еще доступны снегоходные маршруты к подножию вулканов. Любителям активного отдыха также предлагают катание на собачьих упряжках с погружением в быт коренных народов полуострова.

Традиционно доступным вариантом отдыха на Камчатке круглогодично остается купание в термальных источниках. Термальные воды полуострова богаты природными микроэлементами и минералами, благоприятно влияют на кожу и общее самочувствие. Добраться до популярных баз отдыха с термальными бассейнами из Петропавловска-Камчатского можно за 40 минут.

О развитии туризма на Камчатке.

Камчатский край становится все более популярным у туристов, в 2025 году регион посетило более 400 тыс. туристов.

Регион ориентирован не только на российских, но и на зарубежных туристов. Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, власти Камчатки ожидают увеличение турпотока гостей из Китая в регион в ближайших турсезонах. Основным планом по укреплению двустороннего сотрудничества является налаживание прямого авиасообщения между Камчаткой и городами Китайской Народной Республики.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше