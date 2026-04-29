В Волгоградской области отменили действовавший более семи часов режим беспилотной опасности.
О возможной атаке БПЛА горожанам сообщили накануне в 22:43. Из-за замеченных радарами дронов волгоградцам посоветовали не подходить к окнам, а также по возможности избежать выхода на открытые участки улиц.
Сегодня утром угроза налета смертоносных летательных аппаратов окончательно миновала. Приходилось ли расчетам ПВО уничтожать в регионе украинские БПЛА, пока не сообщается.
Фото Андрея Поручаева.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше