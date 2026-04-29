Для мяса, птицы, рыбы. Эксперт Боев назвал топ рецептов маринада для шашлыка

Отдых в тёплую погоду традиционно ассоциируется у многих с сочным ароматным шашлыком. Раскрыть вкус и улучшить текстуру этого любимого россиянами блюда помогут маринады.
Подборкой оригинальных рецептов с разными видами мяса, птицы, рыбы — и даже с овощами — с krsk.aif.ru поделился эксперт в сфере общественного питания, учёный СФУ Владимир Боев.
Шашлык из индейки с лимонно-травяным маринадом.
Игривая кислинка в компании прованских трав идеально сочетается с мясом индейки. Лёгкий и свежий вариант, напоминающий о приближающемся лете.
Ингредиенты:
Индейка — 1 кг,
лимон — 120 г,
лук — 200 г,
масло подсолнечное — 40 мл,
смесь прованских трав — 8 г,
соль — 10 г,
чёрный перец — 5 г.
Способ приготовления. Лук нашинкуйте полукольцами и слегка помните руками. Лимон нарежьте кружками или выжмите его сок. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, сдобрите маслом. Тщательно перемешайте маринад с мясом. Отправьте на 3−5 часов в холодильник.
Шашлык из баранины с гранатовым маринадом.
Оригинальный рецепт, который сделает мясо по-настоящему нежным и наделит его неповторимой терпкой ноткой.
Ингредиенты:
Баранина — 1 кг,
гранатовый сок — 250 мл,
лук — 250 г,
кориандр — 8 г,
чёрный перец — 6 г,
соль — 10 г.
Способ приготовления. Лук нарежьте полукольцами и разомните. Добавьте к нему гранатовый сок и специи. Введите в смесь мясо, тщательно и при этом бережно перемешайте. Оставьте в холодильнике на 6−8 часов.
Шашлык из свинины с луково-минеральным маринадом.
Максимально простой рецепт для тех, кто не любит «колдовать» со специями.
Ингредиенты:
Свиная шея — 1 кг,
лук — 500 г,
минеральная вода — 250 мл,
соль — 12 г,
чёрный перец — 6 г.
Способ приготовления. Лук нарежьте и хорошо разомните, чтобы он дал сок. Добавьте специи и минеральную воду. Перемешайте с мясом. Маринуйте в холодильнике 4−8 часов.
Шашлык из говядины с соево-чесночным маринадом.
Вкус, знакомый ценителям азиатской кухни: яркий, насыщенный, многогранный, с пикантной остринкой. Хотите удивить гостей? Это проверенный стопроцентный способ.
Ингредиенты:
Говядина — 1 кг,
соевый соус — 120 мл,
чеснок — 20 г,
мёд — 30 г,
чёрный перец — 6 г.
Способ приготовления. Смешайте соевый соус, мёд и специи. Добавьте чеснок. Соедините маринад с мясом, тщательно перемешайте. Отправьте в холодильник на 4−6 часов.
Шашлык из курицы с горчично-сметанным маринадом.
Рецепт тающего во рту нежного шашлыка для любителей курочки. Просто и быстро: на праздничный стол и для семейного ужина.
Ингредиенты:
Куриное бедро — 1 кг,
сметана — 100 г,
горчица зернистая — 20 г,
соль — 10 г,
чёрный перец — 6 г.
Способ приготовления. Смешайте сметану и горчицу. Добавьте специи. Перемешайте с курицей. Маринуйте в холодильнике 2−3 часа.
Шашлык из красной рыбы с лимонно-оливковым маринадом.
Нежный маринад, который деликатно подготовит рыбу к огню. Шашлык по этому рецепту не будет разваливаться и крошиться.
Ингредиенты:
Красная рыба (форель, кета, сёмга, горбуша) — 1 кг,
оливковое масло — 50 мл,
лимонный сок — 30 мл,
чеснок — 15 г,
соль — 10 г,
чёрный перец — 5 г.
Способ приготовления. Смешайте масло, лимонный сок и специи. Добавьте нарезанный чеснок. Аккуратно перемешайте с рыбой. Поместите в холодильник на 30−60 минут.
Шашлык из сибаса с лаймово-пивным маринадом.
Рецепт, оригинально оттеняющий вкус рыбы и делающий его более богатым и насыщенным.
Ингредиенты:
Сибас — 1 кг,
светлое пиво — 150 мл,
сок лайма — 30 мл,
соус терияки — 20 г,
оливковое масло — 30 мл,
копчёная паприка — 12 г.
Способ приготовления: Смешайте все жидкие ингредиенты. Добавьте специи. Введите в смесь нарезанную рыбу. Маринуйте 1−2 часа в холодильнике.
Шашлык из баклажанов или цукини с чесночным маринадом.
Овощной шашлык? Почему бы и нет! Для тех, кто следит за весом или просто хочет разнообразить праздничный стол.
Ингредиенты:
Баклажаны или цукини — 1 кг,
оливковое масло — 100 мл,
чеснок — 30 г,
петрушка — 25 г.
Способ приготовления: Измельчите чеснок и зелень. Добавьте масло. Тщательно перемешайте с овощами. Поставьте на 30−60 минут в холодильник.