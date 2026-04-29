В Ростовской области прошли пожарно-тактические учения

Областное пожарно-тактическое учение в преддверии пожароопасного сезона состоялось в Усть-Донецком районе 28 апреля.

В ходе практического мероприятия отрабатывалось взаимодействие органов местного самоуправления и пожарных подразделений различных ведомств. За ходом масштабной тренировки наблюдал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По легенде учений, из-за высокой пожарной опасности возникла угроза распространения ландшафтного и лесного пожаров на населённые пункты. Участники тренировки провели мониторинг обстановки, организовали тушение в лесном массиве, на открытых территориях и в сельских населённых пунктах, а также отработали водозабор из естественного водоёма для бесперебойной подачи воды в труднодоступных местах.

Совместная работа всех служб экстренного реагирования позволила локализовать и ликвидировать условный пожар в кратчайшие сроки. В тренировке участвовали 236 человек личного состава муниципальных и региональных служб, было задействовано 69 единиц техники.

— Впервые побывал на пожарно‑тактических учениях в Усть‑Донецком районе — и остался под сильным впечатлением. Увидел, насколько слаженно работают наши пожарные: чётко, быстро, уверенно. Мы наблюдали, как пожарные быстро перестраивались: меняли тактику, подключали резервы, решали неожиданные проблемы. Всё без потери темпа, эффективно и грамотно", — рассказал о своих впечатлениях глава региона.

Помимо учений, спасатели подготовили масштабную выставку специальной и аварийно‑спасательной техники. Были представлены образцы различного назначения — от гусеничного снегоболотохода «Бобр» до автомобилей для дезинфекции и проведения водолазных работ.

Губернатор поблагодарил всех участников учений за слаженные действия по тушению ландшафтных пожаров и защите населенных пунктов, поздравил с праздником и вручил награды.

Юрий Слюсарь отметил, что пожарные — люди героической профессии с особым складом характера и большим багажом знаний и навыков. Сегодня им приходиться работать в условиях новых вызовов, решая более широкий круг задач. В преддверии Дня пожарной охраны России Юрий Слюсарь вручил областные награды десяти наиболее отличившимся сотрудникам экстренных служб.

Об этом сообщил сайт правительства ДНР.

