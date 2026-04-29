Мусор под контролем: в Красноярском крае усилят вывоз ТКО на майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В период майских выходных в регионе усилят работу по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил министр экологии края.
Вопрос подготовки обсудили с главами территорий и региональными операторами, чтобы избежать захламления контейнерных площадок. Как отметил министр экологии Владимир Часовитин, в праздничные дни на маршруты выйдут 307 мусоровозов, еще 35 единиц техники будут находиться в резерве. Кроме того, регоператоры усилят работу с обращениями жителей.
Так, компания «РОСТтех» будет принимать заявки по телефону кол-центра и через чат-бот. Остальные операторы также организуют каналы обратной связи для оперативного реагирования.
Особое внимание власти обращают на проблему складирования на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО. Речь идет о ветках, строительном мусоре, покрышках и смете, которые остаются после субботников. По закону такие отходы не подлежат вывозу в рамках обычного графика и должны утилизироваться по отдельным договорам.
«Такого быть не должно. В соответствии с действующим законодательством, регоператоры просто не выгрузят эти баки. Почему это важно? Потому что при попадании на сортировочный комплекс подобные отходы повреждают сортировочную линию. Они должны вывозиться по отдельному договору», — подчеркнул министр.
Власти рассчитывают, что при соблюдении требований майские праздники в регионе пройдут без мусорных проблем.
