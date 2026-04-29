В Красноярске школьники воссоздали атмосферу мая 1945 года в реконструкции «Хроники Победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске школа № 45 Свердловского района представила историческую реконструкцию «Красноярск: Хроники Победы», посвященную событиям 9 мая 1945 года.

Источник: НИА Красноярск

Постановка прошла во внутреннем дворе образовательного учреждения. В ней приняли участие около 250 человек — школьники, педагоги и родители. Зрителям показали эпизоды, связанные с окончанием Великой Отечественной войны, а также рассказали о вкладе жителей Красноярска в тылу.

Программа была выстроена как последовательное погружение в атмосферу весны 1945 года. Гости посетили тематические площадки, ознакомились с выставкой ретротехники и военных трофеев, а также попробовали блюда полевой кухни.

Музыкальную часть сопровождал военный оркестр войсковой части № 7486 под руководством А. А. Салахутдинова. В его исполнении прозвучали песни военных лет, в том числе «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «Синий платочек», «В землянке» и «Случайный вальс».

Как отметили организаторы, проект стал продолжением серии исторических реконструкций, которые школа проводит на протяжении нескольких лет. Ранее коллектив уже воссоздавал события блокады Ленинграда, Парад Победы и другие ключевые эпизоды отечественной истории.

Мероприятие проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети».