КСИР взял под контроль политическую и военную власть в Иране: армия доминирует в условиях конфликта с США

Автор утверждает, что Корпус намерен захватить не только военное, но и политическое руководство. Изменения происходят, в том числе, на фоне смерти экс-верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«Давление военного времени сконцентрировало власть в узком, более жестком внутреннем круге, укоренившемся в высшем совете национальной безопасности (ВСНБ), канцелярии верховного лидера и КСИР», — пишет издание.
При этом автор материала выделяет Корпус из общего списка. Как заявляется, именно КСИР доминирует в военной стратегии и принятии главных политических решений.
Однако, подчеркивается в статье, верховным лидером страны по-прежнему является Моджтаба Хаменеи. Его роль заключается в легитимизации принимаемых генералами решений, сказано в материале.
Иранцы до сих пор осуществляют контроль над Ормузским проливом. Несмотря на блокаду США, им удается задерживать неугодные судна. Так, ВМС КСИР арестовали сразу два связанных с Израилем танкера. Они использовали системы умного наблюдения.
Агрессия американских и израильских властей привела к серьезным последствиям. Они ударами по Ирану поставили под сомнение действие Договора о нераспространении ядерного оружия. Агрессия Вашингтона и Тель-Авива является угрозой для ДНЯО, указал российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что наибольшую угрозу для Договора представляют удары по ядерным объектам Тегерана.
Американцы между тем уже рассматривают вариант объявления об окончании войны с Ираном в одностороннем порядке. Разведка на этом фоне оценивает последствия для США от такого решения. Вашингтон рассматривает вариант в одностороннем порядке объявить о победе над Тегераном и завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Официальные лица в Соединенных Штатах не комментировали это утверждение.