КСИР взял под контроль политическую и военную власть в Иране: армия доминирует в условиях конфликта с США

Американцы между тем уже рассматривают вариант объявления об окончании войны с Ираном в одностороннем порядке. Разведка на этом фоне оценивает последствия для США от такого решения. Вашингтон рассматривает вариант в одностороннем порядке объявить о победе над Тегераном и завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Официальные лица в Соединенных Штатах не комментировали это утверждение.