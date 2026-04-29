Эксперт Боев назвал топ рецептов маринада для шашлыка

Источник: АиФ Красноярск

Отдых в тёплую погоду традиционно ассоциируется у многих с сочным ароматным шашлыком. Раскрыть вкус и улучшить текстуру этого любимого россиянами блюда помогут маринады.

Подборкой оригинальных рецептов с разными видами мяса, птицы, рыбы — и даже с овощами — с krsk.aif.ru поделился эксперт в сфере общественного питания, учёный СФУ Владимир Боев.

Шашлык из индейки с лимонно-травяным маринадом.

Игривая кислинка в компании прованских трав идеально сочетается с мясом индейки. Лёгкий и свежий вариант, напоминающий о приближающемся лете.

Ингредиенты:

Индейка — 1 кг,

лимон — 120 г,

лук — 200 г,

масло подсолнечное — 40 мл,

смесь прованских трав — 8 г,

соль — 10 г,

чёрный перец — 5 г.

Способ приготовления. Лук нашинкуйте полукольцами и слегка помните руками. Лимон нарежьте кружками или выжмите его сок. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, сдобрите маслом. Тщательно перемешайте маринад с мясом. Отправьте на 3−5 часов в холодильник.

Шашлык из баранины с гранатовым маринадом.

Оригинальный рецепт, который сделает мясо по-настоящему нежным и наделит его неповторимой терпкой ноткой.

Ингредиенты:

Баранина — 1 кг,

гранатовый сок — 250 мл,

лук — 250 г,

кориандр — 8 г,

чёрный перец — 6 г,

соль — 10 г.

Способ приготовления. Лук нарежьте полукольцами и разомните. Добавьте к нему гранатовый сок и специи. Введите в смесь мясо, тщательно и при этом бережно перемешайте. Оставьте в холодильнике на 6−8 часов.

Шашлык из свинины с луково-минеральным маринадом.

Максимально простой рецепт для тех, кто не любит «колдовать» со специями.

Ингредиенты:

Свиная шея — 1 кг,

лук — 500 г,

минеральная вода — 250 мл,

соль — 12 г,

чёрный перец — 6 г.

Способ приготовления. Лук нарежьте и хорошо разомните, чтобы он дал сок. Добавьте специи и минеральную воду. Перемешайте с мясом. Маринуйте в холодильнике 4−8 часов.

Шашлык из говядины с соево-чесночным маринадом.

Вкус, знакомый ценителям азиатской кухни: яркий, насыщенный, многогранный, с пикантной остринкой. Хотите удивить гостей? Это проверенный стопроцентный способ.

Ингредиенты:

Говядина — 1 кг,

соевый соус — 120 мл,

чеснок — 20 г,

мёд — 30 г,

чёрный перец — 6 г.

Способ приготовления. Смешайте соевый соус, мёд и специи. Добавьте чеснок. Соедините маринад с мясом, тщательно перемешайте. Отправьте в холодильник на 4−6 часов.

Шашлык из курицы с горчично-сметанным маринадом.

Рецепт тающего во рту нежного шашлыка для любителей курочки. Просто и быстро: на праздничный стол и для семейного ужина.

Ингредиенты:

Куриное бедро — 1 кг,

сметана — 100 г,

горчица зернистая — 20 г,

соль — 10 г,

чёрный перец — 6 г.

Способ приготовления. Смешайте сметану и горчицу. Добавьте специи. Перемешайте с курицей. Маринуйте в холодильнике 2−3 часа.

Шашлык из красной рыбы с лимонно-оливковым маринадом.

Нежный маринад, который деликатно подготовит рыбу к огню. Шашлык по этому рецепту не будет разваливаться и крошиться.

Ингредиенты:

Красная рыба (форель, кета, сёмга, горбуша) — 1 кг,

оливковое масло — 50 мл,

лимонный сок — 30 мл,

чеснок — 15 г,

соль — 10 г,

чёрный перец — 5 г.

Способ приготовления. Смешайте масло, лимонный сок и специи. Добавьте нарезанный чеснок. Аккуратно перемешайте с рыбой. Поместите в холодильник на 30−60 минут.

Шашлык из сибаса с лаймово-пивным маринадом.

Рецепт, оригинально оттеняющий вкус рыбы и делающий его более богатым и насыщенным.

Ингредиенты:

Сибас — 1 кг,

светлое пиво — 150 мл,

сок лайма — 30 мл,

соус терияки — 20 г,

оливковое масло — 30 мл,

копчёная паприка — 12 г.

Способ приготовления: Смешайте все жидкие ингредиенты. Добавьте специи. Введите в смесь нарезанную рыбу. Маринуйте 1−2 часа в холодильнике.

Шашлык из баклажанов или цукини с чесночным маринадом.

Овощной шашлык? Почему бы и нет! Для тех, кто следит за весом или просто хочет разнообразить праздничный стол.

Ингредиенты:

Баклажаны или цукини — 1 кг,

оливковое масло — 100 мл,

чеснок — 30 г,

петрушка — 25 г.

Способ приготовления: Измельчите чеснок и зелень. Добавьте масло. Тщательно перемешайте с овощами. Поставьте на 30−60 минут в холодильник.