ОП утвердила кандидатов в составы общественных советов при министерствах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ утвердила списки кандидатов по итогам конкурсного отбора в составы общественных советов при министерствах и ведомствах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.
«Подведены итоги конкурсного отбора, а также дополнительного набора кандидатов в общественные советы (ОС) при федеральных органах исполнительной власти. В частности, утверждены составы ОС при Минпромторге, Росморречфлоте, Росжелдоре, Минтруда и соцзащиты, при министерстве культуры, Минсельхозе, Рособрнадзоре», — отметили в пресс-службе.
Организатором конкурсов выступает ОП, а кандидатов выдвигают общественные объединения и негосударственные некоммерческие организации. В состав советов также могут войти члены ОП РФ.
«Члены общественных советов стоят на защите прав граждан при реализации политики министерств и ведомств, обеспечивая экспертизу социально значимых инициатив в соответствии с профессиональными и общественными интересами», — уточнили в пресс-службе.
Так, в состав ОС при министерстве культуры РФ войдут, в частности, председатель Союза деятелей циркового искусства Аскольд Запашный, актер Игорь Петренко, писатель Сергей Лукьяненко. В ОС при Минсельхозе вошел первый зампред комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота. Среди членов ОС при Минтруда — представители ОП РФ Нонна Каграманян, Сергей Рыбальченко, Елена Тополева-Солдунова. Среди членов ОС при Рособрнадзоре — заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«В ближайшее время на площадке палаты пройдут первые заседания общественных советов, на которых будут выбраны председатели ОС, их замы, а также сформированы направления работы на трехлетней период», — уточнили в пресс-службе.