ОП утвердила кандидатов в составы общественных советов при министерствах

Так, в состав ОС при министерстве культуры РФ войдут, в частности, председатель Союза деятелей циркового искусства Аскольд Запашный, актер Игорь Петренко, писатель Сергей Лукьяненко. В ОС при Минсельхозе вошел первый зампред комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота. Среди членов ОС при Минтруда — представители ОП РФ Нонна Каграманян, Сергей Рыбальченко, Елена Тополева-Солдунова. Среди членов ОС при Рособрнадзоре — заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.