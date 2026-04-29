Красноярцу грозит срок за кражу дорогой куртки из гардероба наркодиспансера (видео)

В Красноярске 47-летний местный житель пойдет под суд за кражу дорогой куртки из гардероба в наркологическом диспансере. Об этом сообщает краевая полиция.
В феврале в полицию обратился 17-летний юноша, который сообщил о пропаже вещи. Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.
Выяснилось, что мужчина приехал в медучреждение в Железнодорожном районе «по личным делам». Когда закончил, направился к гардеробу. На подоконнике он заметил куртку популярного бренда, которая ему визуально приглянулась и подошла по размеру.
Мужчина забрал чужую куртку, взял из гардероба свою верхнюю одежду и, накинув капюшон, вышел из диспансера. Дома он похвастался обновкой перед женой, сказав, что просто нашел ее.
Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства, изъяли похищенное и вернули владельцу. Стоимость куртки составляла 32 тысячи рублей.
Против красноярца возбудили уголовное дело по статье о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
