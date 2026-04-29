В Красноярске в 60-й раз пройдет легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы

В Красноярске проведут традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии.
Соревнования пройдут на левобережной набережной Енисея в районе улицы Дубровинского, 100. Стартовые ворота установят возле «Капитанского клуба». частники преодолеют 13 этапов общей протяжённостью 4500 метров.
В эстафете смогут участвовать команды школ, колледжей, техникумов, вузов, предприятий, организаций и клубов любителей бега. Участникам предстоит пройти 13 этапов общей протяженностью 4,5 километра. В составе каждой команды должно быть 13 спортсменов: 7 мужчин и 6 женщин. Также обязательно присутствие тренера или учителя физкультуры. Форма команды должна быть единой.
Заявки будут принимать 7 мая в 17:00 на заседании судейской коллегии. Оно пройдет в конференц-зале главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска на улице Марковского, 43. Регистрация участников начнется 9 мая в 08:00. Торжественное открытие запланировано на 08:50, старт команд — на 09:00. Награждение победителей и призеров пройдет в 10:30.
Команду-победителя в каждой группе наградят кубком, грамотой и медалями.