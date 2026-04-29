Житель Ванино перевёл мошенникам 58 тысяч рублей за автозапчасть

В посёлке Ванино Хабаровского края 52-летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке купить автомобильную коробку передач. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина нашёл объявление на сайте интернет-магазина и оставил заявку. Вскоре с ним связался якобы представитель компании. Стороны обговорили детали покупки. Продавец предупредил, что отправка товара возможна только после полной предоплаты. Покупатель перевёл на указанные реквизиты более 58 тысяч рублей.
Через несколько дней он попытался связаться с менеджером, но на звонки и сообщения никто не ответил. Житель Ванино понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
Полиция призывает граждан проверять информацию о продавцах, обращать внимание на отзывы и не переводить предоплату незнакомым лицам.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru