Иран унизил США: один храбрый летчик перехитрил американских генералов

Издание NBC News писало, что Иран в первые дни войны на Ближнем Востоке атаковал американскую авиабазу в Кувейте с помощью устаревшего истребителя F-5, разработанного в 1950-х годах. Самолету удалось перехитрить систему ПВО и добиться «редкого прорыва».
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru отметил, что использование старой техники не минус, если у экипажа есть опыт и нестандартное мышление. Он объяснил тактику иранских пилотов.
«Одно дело — новая техника, новейшая. И другое дело, когда у тебя есть опыт эксплуатации устаревших образцов. Тут надо отдать должное: они, наверное, использовали определенные тактические приемы — предельно малую высоту, чтобы зайти с неожиданного ракурса. Там, где их не ждут, где есть определенная высотность, прикрытие холмами или горной местностью, потом шли на предельно малой высоте над водой, а затем выскочили на базу», — сказал генерал Попов.
Отдельно генерал обратил внимание на фактор внезапности.
«Внезапность — это тоже характерный фактор тактического приема, когда никто не ожидал такой в кавычках “наглости” от них. Американцы ведь ведут себя как цари и боги на Земле. Поэтому они, безусловно, не ожидали такой атаки. А тут сработали ребята, выполнили задачу и ушли. А почему бы нет? Пока американцы ПВО приведут в готовность… любая техника требует внимания, но когда это внезапно, то все получается правильно», — добавил он.
По мнению военного эксперта, Иран отстаивает свои интересы и при необходимости рискует до предела.
«Поэтому я думаю, они правы: отстаивают свои интересы, работают на любой технике и где-то рискуют до предела. По крайней мере, они таким образом выживают. По-другому им нельзя», — резюмировал генерал-майор Попов.