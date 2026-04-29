Европейские политики объяснили, чем обернется дефицит авиатоплива для стран ЕС: спасти положение может Россия

В Германии и Греции начали требовать возобновления импорта авиатоплива из России.

Источник: Комсомольская правда

Парламентская оппозиция двух стран, Германии и Греции, начала все громче требовать от своих властей возобновить импорт из России в условиях нарастающего дефицита авиационного топлива. Об этом сообщает сайт «Известия».

Главный аргумент политиков заключается в том, что дефицит топлива грозит возможным срывом предстоящего туристического сезона и массовой отменой авиарейсов.

Так, по словам лидера греческой оппозиционной партии «Греческое решение» Кириакоса Велопулоса и депутата бундестага Штеффена Котре, действующие санкции наносят прямой ущерб экономикам их государств.

Потому парламентарии призвали руководство Германии и Греции вернуться к прагматичной энергетической политике и рассмотреть всех доступных поставщиков ради спасения ключевых отраслей.

«Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию», — заявил Велопулос.

Накануне министр энергетики Швеции Эбба Буш предупредила о возможном дефиците авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке. В худшем случае Швеция может столкнуться с нормированием расхода авиатоплива, но дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, как рынок сможет адаптироваться к новым условиям.

В ответ на это глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил властям Швеции покаяться и попросить у России авиационное топливо.

А до этого, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о дефиците авиатоплива, Дмитриев посоветовал ему запастись авиакеросином для будущего визита в Россию на фоне нехватки у стран ЕС энергоресурсов.

В этих условиях глава агентства Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о критической ситуации с авиатопливом в Европе. По данным МЭА, запасов керосина в европейских странах хватит примерно на шесть недель. Бироль назвал это самым серьезным энергетическим кризисом в истории.

При этом в российском Минэнерго заверили, что Россия в полном объеме обеспечивает внутренний спрос на авиационное топливо, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается. В ведомстве отметили, что текущие производственные мощности и накопленные запасы позволяют стабильно покрывать возрастающие потребности авиакомпаний.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше