Уличные выставки открываются в Красноярске в преддверии Дня Победы

Красноярск готовится отпраздновать 81-ю годовщину Великой Победы. В городе появляется праздничное оформление и открываются уличные интерактивные выставки. На острове Татышев уже можно посетить выставку «Вагоны-теплушки». Экспозиция представляет собой ряд реконструированных железнодорожных вагонов военного времени, внутри которых музейные экспонаты. Посетители узнают исторические факты о фронте, о работе тыла, о госпиталях и эвакуации. Экспозиция отсылает к тематике 2026 года, который объявлен Годом единства народов России, — отмечают в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 17:00 до 17 мая включительно. Посетители также смогут получить символ Победы — Георгиевскую ленту и стать участниками Всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Готовится к открытию выставка на площади Мира. Она будет работать с 1 по 15 мая. При создании экспозиции авторы черпали вдохновение из газетных выпусков военного времени. Своими заметками, сводками новостей, статьями корреспонденты несли землякам не только важную информацию, но и надежду, веру в победоносный конец Великой Отечественной войны, — отмечают организаторы выставки Центр международных и региональных культурных связей. Это интерактивное пространство с тематическими стендами. Центральную часть экспозиции займет каскадный подиум со стелой в форме пятиконечной звезды. Это не только символ, но и сцена для выступления творческих коллективов края: 2 мая — ансамбль народной песни «Красный Яр»; 14 мая — ансамбль народной песни «Сибирская вечора».