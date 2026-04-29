Соболь с удивительной историей появился в Приамурском зоосаде

В хабаровском зоосаде «Приамурский» появился новый житель с очень интересной историей, которая больше похожа на блокбастер про верность и дружбу, чем на обычный день из жизни лесного зверька. Это соболь по имени Тёпа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Родом он из Бикинского района, из дикой природы. Маленький, любопытный соболь завел привычку приходить в уютное охотничье зимовье в гости к человеку за угощением.
Казалось бы, обычная лесная история. Но, как говорят в зоосаде, Тёпа оказался на редкость прилипчивым другом. Когда охотнику пришло время возвращаться в город, этот маленький хвостик наотрез отказался расставаться с человеком и буквально увязался за ним. Так таежный красавчик оказался в городской квартире!
Картина еще та! Соболь на диване! Но хищник — это не кот. Маленький зверек — стремительный, ловкий и очень характерный хищник, которому нужен простор, специальное питание и, конечно же, профессиональный уход.
Понимая, что городская квартира — не самое подходящее место для соболя, хозяин принял очень ответственное решение: передать своего пушистого друга в зоосад. И теперь хищник осваивается в новом доме.
Соболь — это вам не простой лесной житель, это настоящая легенда! Его не зря называют жемчужиной тайги за невероятно красивый, переливающийся мех и грацию, достойную фотосессии для глянца.
В природе увидеть его практически невозможно, а вот в зоопарке — пожалуйста.