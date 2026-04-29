В Ростовской области ночью 29 апреля БПЛА были уничтожены в четырех районах

В ночь на 29 апреля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников сразу в нескольких частях Ростовской области. О произошедшем рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, вражеские дроны были ликвидированы над территорией четырех районов, в том числе над Боковским, Кашарским и Миллеровским, а также над Шолоховским районом. Губернатор подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
При этом Юрий Слюсарь отметил, что сведения о последствиях ночного налета пока не являются окончательными и будут дополнительно уточняться.
