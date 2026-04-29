В Ростовской области ночью 29 апреля БПЛА были уничтожены в четырех районах

Над Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 апреля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников сразу в нескольких частях Ростовской области. О произошедшем рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, вражеские дроны были ликвидированы над территорией четырех районов, в том числе над Боковским, Кашарским и Миллеровским, а также над Шолоховским районом. Губернатор подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

При этом Юрий Слюсарь отметил, что сведения о последствиях ночного налета пока не являются окончательными и будут дополнительно уточняться.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше