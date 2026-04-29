Врач Мацола объяснил нижегородцам принципы правильного и результативного бега

Аэробная нагрузка даст эффект, если общее время тренировки занимает не менее 30−40 минут. Это не обязательно значит, что все это время нужно бежать, можно переходить на шаг и снова вернуться к бегу. Главное, что такое время тренировки дает — это разгон обмена веществ, что способствует похудению. Одновременно такая длительность тренировки не приводит к высокой усталости, а мышцы не накапливают продукты распада, из-за чего потом будут сильно болеть.