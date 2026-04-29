Врач Мацола объяснил нижегородцам принципы правильного и результативного бега

Дистанция бега — не главный показатель, на который стоит ориентироваться во время спортивных занятий. Главное — ориентироваться на пульс, рассказал в интервью РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.
«Многие думают, что главное в беге — это дистанция. Пробежал много — молодец. На самом деле, важны не километры, а ваш пульс во время пробежки. Это самый объективный показатель того, что происходит с вашим телом. Первое, что я советую любому начинающему бегуну, — завести часы со встроенным пульсометром или нагрудный датчик, который через Bluetooth подключается к телефону. Вам нужно научиться контролировать свои пульсовые зоны», — сказал специалист.
Рассчитать верхний уровень пульса просто: от числа 220 нужно отнять свой возраст. Если бегуну 35 лет, то максимальный уровень пульса для него составит 220 минус 35, то есть 185 ударов в минуту. Важно не нагружать организм с первых тренировок: тут достаточно удерживать пульс во второй-третьей зоне — это 60−80% от максимального уровня. Если пульс выше, то нужно снизить темп или перейти на шаг, а после восстановления пульса до нужного уровня снова можно начать бежать.
Аэробная нагрузка даст эффект, если общее время тренировки занимает не менее 30−40 минут. Это не обязательно значит, что все это время нужно бежать, можно переходить на шаг и снова вернуться к бегу. Главное, что такое время тренировки дает — это разгон обмена веществ, что способствует похудению. Одновременно такая длительность тренировки не приводит к высокой усталости, а мышцы не накапливают продукты распада, из-за чего потом будут сильно болеть.