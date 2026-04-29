Прокуратура заставила подрядчика доделать 18 км дороги в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края завершили реконструкцию участка автомобильной дороги «Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын» протяженностью 18 километров. Работы шли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», но без вмешательства прокуратуры могли затянуться надолго. Подрядчик срывал графики, а ответственные лица отделывались обещаниями.
Контракты на реконструкцию трассы КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» заключило с ООО «ДСК ДВ». На бумаге все выглядело гладко, но на деле сроки начали трещать по швам. Прокуратура Верхнебуреинского района провела проверку и зафиксировала неоднократные срывы графика производства работ. Меры последовали незамедлительно: в адрес руководителей и заказчика, а также самой подрядной организации были внесены представления.
По результатам рассмотрения прокурорских представлений к дисциплинарной ответственности привлекли двоих должностных лиц. Этого оказалось достаточно, чтобы подрядчик резко активизировался. Строительные работы ускорились, и участок дороги наконец сдали в эксплуатацию.