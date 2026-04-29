США могут стоять за выходом ОАЭ из ОПЕК: на кого хочет надавить Вашингтон

Эксперт отмечает, что уход ОАЭ воспринимается как чувствительный удар по организации, поскольку страна является заметным производителем нефти.
«Я бы рассматривал это как способ давления на Саудовскую Аравию, которая выступает дирижером и в значительной степени организует работу ОПЕК», — сказал политолог в интервью ТАСС.
Эстевес добавил, что Запад исторически стремится влиять на нефтяной картель для контроля энергетических рынков.
Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ отражает долгосрочную стратегию развития энергетического сектора страны. По его словам, данный шаг позволит государству более гибко реагировать на внутренние потребности в энергоресурсах.