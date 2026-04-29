В Иркутске ограничат движение по улице Красноказачьей

IrkutskMedia, 29 апреля. В Иркутске закроют движение по улице Красноказачьей. Проехать нельзя будет с 08.00 4 мая до 20.00 8 мая на участке от Станиславского до Иркутской 30-й Дивизии.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на участке проведут ремонтные работы на сети водопровода.
Напомним, движение транспорта полностью перекроют в центре Иркутска 2 (с 16.00 до 19.00), 5 (с 18.00 до 22.00) и 7 мая (с 17.00 до 20.00). Проезд будет закрыт по улице Ленина на участке от Желябова до Сурикова, по улице Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев и по площади графа Сперанского.