Врач Поляков: сосиски в тесте и беляши могут спровоцировать рак

Любимые многими сосиски в тесте и беляши несут в себе не только лишние калории, но и серьёзную угрозу здоровью. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru заявил, что подобные полуфабрикаты способны спровоцировать возникновение онкологических заболеваний.
«Сосиски и любые другие полуфабрикаты такого типа — это в целом не полезная история. Всемирная организация здравоохранения идентифицирует эти продукты как способные вызывать онкологию. Полноценного белка там, как правило, практически нет, зато в избытке различные добавки и жиры. На выходе мы получаем калорийную бомбу с минимальной пищевой ценностью. Ни один диетолог, конечно, не станет рекомендовать такие продукты», — пояснил Поляков.
Переработанное мясо, используемое в производстве сосисок, колбас и беляшей, ещё в 2015 году было официально отнесено ВОЗ к канцерогенам группы 1 — в один ряд с табаком и асбестом. Регулярное употребление таких продуктов, по данным Международного агентства по изучению рака, на 18% повышает риск развития колоректального рака. Ситуацию усугубляет жарка в масле, при которой образуются дополнительные канцерогенные соединения.
По словам Полякова, даже эпизодическое появление сосисок в тесте или беляшей в рационе не проходит для организма бесследно, а систематическое — и вовсе приближает момент, когда «калорийная бомба» может превратиться в настоящую угрозу организму.