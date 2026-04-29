Весенний паводок в Хабаровском крае проходит штатно

Весенний паводок в Хабаровском крае развивается спокойно и без серьёзных происшествий. Основные реки южной части региона вскрываются в штатном режиме, без резких подъёмов воды и угроз для населённых пунктов.
Река Уссури уже полностью освободилась ото льда — ледоход прошёл по основному руслу без осложнений. В ряде мест вода вышла на поймы, но пока это не создаёт проблем для людей.
Так, подтопления отмечены в районе Нижнего Амура — возле сёл Нижнетамбовское и Циммермановка, а также у рек Подхоренок и Манома. Глубина воды здесь достигает от 10 до 90 сантиметров, однако до жилых домов и хозяйственных объектов она не дошла.
Ледоход в этом году на некоторых реках начался раньше обычного. Уже наблюдаются подвижки льда на Амгуни и вскрытие Тумнина. На Амуре в районе Николаевска-на-Амуре ледоход ожидается в начале мая, тогда как в северных районах края лёд пока сохраняется.
За ситуацией продолжают следить круглосуточно. В готовности находятся более трёх тысяч человек и сотни единиц техники, включая плавсредства и авиацию. Мониторинг ведётся на десятках гидропостов, чтобы при необходимости быстро реагировать на любые изменения.