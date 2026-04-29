Страшный финал цинковой крепости: в Константиновке начался штурм

Операция по освобождению Константиновки перешла в решающую фазу. Российские войска завершили охват города с трёх сторон и начали его зачистку г. Ключевым узлом обороны ВСУ остаётся цинковый завод — старейшее предприятие Донбасса, превращённое в укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций. О ситуации в промзоне aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Подземная крепость и сотни «смертников».
Военный эксперт объяснил, что цинковый завод был построен еще в советские времена, когда было принято создавать разветвленные подземные коммуникации, которые сегодня боевики ВСУ используют в своих целях.
«Здание цинкового завода было построено в советские годы и обладает развитой подземной инфраструктурой коммуникаций, которые уходят в разные стороны на несколько километров. Из-за этой особенности объекта российские вооружённые силы сталкиваются со сложностями по нейтрализации и задержанию боевиков. Они засели в катакомбах предприятия, откуда их “выкуривают” всевозможными способами», — объяснил военный эксперт.
По словам Иванникова, в подземных лабиринтах укрываются более 400 военнослужащих ВСУ.
«Цинковый завод — это здание еще советской постройки, достаточно серьёзно укреплённый район. Там находится более 400 боевиков. Основная сложность операции заключена в том, что они рассредоточены по норам, и их приходится “выкуривать”», — уточнил он.
Командиры сбежали, дезертиров — на убой.
Иванников подчеркнул, что киевское командование оставило на заводе «смертников». Все более ценные единицы давно покинули Константиновку.
«Западные наёмники и их кураторы стараются заранее покинуть самые опасные участки передовой. В Константиновке командиры ВСУ оставили на верную гибель рядовых, штрафников, которые ранее самовольно покинули воинские части, были пойманы на территории Украины ТЦК и направлены на самый горячий участок линии боевого соприкосновения. Это вчерашние дезертиры, которые потерялись не только в своих убеждениях, но и во времени, и в происходящих событиях, и не знают, как им выбраться», — заявил он.
Два пути для боевиков ВСУ.
Иванников отметил, что судьба блокированного гарнизона предрешена. У боевиков ВСУ остается всего два варианта.
«Многие из боевиков ВСУ попали под воздействие киевской пропаганды и своих командиров боятся больше, нежели ВС РФ, поэтому достаточно медленно сдаются в плен, но процесс этот уже необратим. Освобождение Константиновки и предприятий, которые находятся на территории города, является неизбежностью. Ситуация сравнима с мариупольскими предприятиями, засевшие на которых боевики неохотно сдавались в плен, но в конечном итоге все приняли единственное для себя спасительное решение. Константиновка уже находится в окружении и шансов у боевиков остаться в живых ровным счётом никаких нет, кроме как сдаться в плен», — сказал Иванников.
Авиация крушит опорные пункты.
На фоне штурма промзоны российская авиация наносит удары по пунктам временной дислокации ВСУ в прилегающей застройке. В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения скопления военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ в многоэтажном здании Константиновки. Удар наносился фугасной авиабомбой ФАБ-3000.
Цинковый завод входит в так называемый «фортификационный пояс» Донбасса, и его удержание важно для Киева с военной и политической точек зрения. Однако российские подразделения методично продвигаются по территории промзоны, выполнив частичную зачистку её северной части.