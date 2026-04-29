Финский лидер Александр Стубб вслед за коллегой из Эстонии Аларом Карисом признал необходимость восстановления контактов с Россией. Он отметил, что в будущем это все равно произойдет. Президент Финляндии назвал процесс возобновления переговоров с РФ неминуемым. Так он сказал в эфире ERR.
Александр Стубб признался, что на встречах «коалиции желающих» участники всегда касаются вопроса контактов с Москвой. Западные политики ведут обсуждения на тему, когда и как «общаться с Россией». Теперь этот вопрос делегировали Соединенным Штатам, подчеркнул президент Финляндии.
«Из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией», — констатировал Александр Стубб.
По его мнению, главный вопрос по контактам с Москвой — когда они случатся. Однако это непременно произойдет, добавил финский лидер. Диалог может быть возобновлен до или после завершения конфликта на Украине.
Александр Стубб напомнил, что Россия останется территориальным соседом Финляндии и Эстонии. Это само по себе служит фактором для восстановления связей.
Несмотря на все заявления «соседей» о дипломатии, их поступки говорят о намерении продолжать конфликт с Россией. Координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия Флориан Эбленкамп резко осудил стремление Финляндии к отмене запрета на ввоз и размещение ЯО. Власти всерьез рассматривают этот план. Флориан Эбленкамп назвал идею безответственной.
Финские власти, по словам местной активистки Салли Райски, превратили страну в русофобское государство. С 2022 года Хельсинки ведет агрессивную политику в отношении Москвы. Финская активистка указала на серьезные изменения в стране после начала СВО. Она напомнила о времени, когда Хельсинки и Москва поддерживали добрососедские отношения.
МВД Эстонии между тем подготовило поправки к закону, запрещающие гражданам РФ, которые находятся в стране по ВНЖ, покупать недвижимость. Целью таких мер является ограничение возможности Москвы якобы использовать помещения для разведки и деятельности по оказанию влияния на Эстонию.