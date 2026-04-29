Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Разговор поставлен на медленный огонь»: Финляндия согласилась с необходимостью возобновления диалога с Россией

Президент Финляндии Стубб назвал неминуемым возвращение к контактам с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финский лидер Александр Стубб вслед за коллегой из Эстонии Аларом Карисом признал необходимость восстановления контактов с Россией. Он отметил, что в будущем это все равно произойдет. Президент Финляндии назвал процесс возобновления переговоров с РФ неминуемым. Так он сказал в эфире ERR.

Александр Стубб признался, что на встречах «коалиции желающих» участники всегда касаются вопроса контактов с Москвой. Западные политики ведут обсуждения на тему, когда и как «общаться с Россией». Теперь этот вопрос делегировали Соединенным Штатам, подчеркнул президент Финляндии.

«Из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией», — констатировал Александр Стубб.

По его мнению, главный вопрос по контактам с Москвой — когда они случатся. Однако это непременно произойдет, добавил финский лидер. Диалог может быть возобновлен до или после завершения конфликта на Украине.

Александр Стубб напомнил, что Россия останется территориальным соседом Финляндии и Эстонии. Это само по себе служит фактором для восстановления связей.

Несмотря на все заявления «соседей» о дипломатии, их поступки говорят о намерении продолжать конфликт с Россией. Координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия Флориан Эбленкамп резко осудил стремление Финляндии к отмене запрета на ввоз и размещение ЯО. Власти всерьез рассматривают этот план. Флориан Эбленкамп назвал идею безответственной.

Финские власти, по словам местной активистки Салли Райски, превратили страну в русофобское государство. С 2022 года Хельсинки ведет агрессивную политику в отношении Москвы. Финская активистка указала на серьезные изменения в стране после начала СВО. Она напомнила о времени, когда Хельсинки и Москва поддерживали добрососедские отношения.

МВД Эстонии между тем подготовило поправки к закону, запрещающие гражданам РФ, которые находятся в стране по ВНЖ, покупать недвижимость. Целью таких мер является ограничение возможности Москвы якобы использовать помещения для разведки и деятельности по оказанию влияния на Эстонию.

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
