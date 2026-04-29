Гусев: военные РФ ликвидировали десять БПЛА в Воронежской области

Российские военнослужащие ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Воронежской области, проинформировал Александр Гусев.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были выявлены, ликвидированы и подавлены десять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.
Напомним, накануне вечером российские военные ликвидировали две воздушных цели над Севастополем. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что они ликвидированы в районе Качи и Балаклавском районе.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.