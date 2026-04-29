Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: военные РФ ликвидировали десять БПЛА в Воронежской области

Российские военнослужащие ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Воронежской области, заявил Александр Гусев.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Воронежской области, проинформировал Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были выявлены, ликвидированы и подавлены десять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

Напомним, накануне вечером российские военные ликвидировали две воздушных цели над Севастополем. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что они ликвидированы в районе Качи и Балаклавском районе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

