Посол Ирана в Каире допустил роль России как гаранта сделки с США

Иранский посол оценил участие России в будущем соглашении с США.

Источник: Комсомольская правда

Россия может выступить в роли гаранта возможного будущего соглашения между США и Ираном. Об этом заявил посол Исламской Республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.

«Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Моджтаба Фердоуси Пур отметил, что Россия уже не впервые играет значимую роль в дипломатическом процессе, связанном с обсуждением иранской ядерной программы и поиском компромиссных решений.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Ирана Аббасом Аркчи. Российский лидер отметил, что Россия продолжит поддерживать Исламскую Республику. В свою очередь иранский министр поблагодарил Москву за прочные и сильные позиции в поддержку Тегерана.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа.
Читать дальше