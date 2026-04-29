Посол Ирана в Каире допустил роль России как гаранта сделки с США

Россия может выступить в роли гаранта возможного будущего соглашения между США и Ираном. Об этом заявил посол Исламской Республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.
«Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Моджтаба Фердоуси Пур отметил, что Россия уже не впервые играет значимую роль в дипломатическом процессе, связанном с обсуждением иранской ядерной программы и поиском компромиссных решений.
Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Ирана Аббасом Аркчи. Российский лидер отметил, что Россия продолжит поддерживать Исламскую Республику. В свою очередь иранский министр поблагодарил Москву за прочные и сильные позиции в поддержку Тегерана.